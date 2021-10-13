Исполком утвердил ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ тарифы на отопление для населения на уровне 2,4-2,6 тысячи гривен за гигакалорию. При этом на деле платить горожане будут 1,8-1,9 тысячи гривен за гигакалорию.

Такое решение было принято на заседании в среду, 13 октября, передает корреспондент НикВести.

Директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, почему в решении прописали два тарифа. Также он сообщил, что в этом отопительном сезоне бюджетные учреждения впервые будут оплачивать услуги отопления по двуставочному тарифу.

— В проекте решения, который вам предоставляется, указано несколько цифр. Первая цифра — экономически обоснованный тариф, который составляет 2 тысяч 625 гривен за гигакалорию. Это для населения. Тариф, который будет использоваться в этом сезоне, составляет 1 тысячу 999 гривен. Он будет использоваться согласно меморандуму, который был подписан 13 сентября Ассоциацией городов Украины, Кабмином, НКРЭ, НАК «Нафтогаз». 1 тысяча 999 гривен — это тариф, который позволяет избежать социальной нагрузки на население. Следующий тариф, который предлагается, — для бюджетной сферы. И впервые в этом году мы применяем двуставочный тариф для бюджетной сферы, который будет более гибко использовать финансовые потоки. Зимой будет платиться оставляющая газовая + необходимое для ремонта + транспортировки. Летом будет оплачиваться тариф, необходимый для зарплат, распределения газа и электроэнергии. Это позволит уменьшить нагрузку на бюджет и более эффективно использовать средство. Задача сегодня — установить экономически обоснованный тариф, прописать использование тарифа, установленного меморандумом, — пояснил Николай Логвинов.

Городской голова Александр Сенкевич напомнил, что в октябре был подписан второй меморандум между представителями местной и центральной власти. Документ регламентировал цены, по которым будет отпускаться газ для бытовых потребителей и бюджетной сферы.

— Мы сегодня при рыночных ценах на газ до 30 гривен за кубометр будем получать его для граждан по 7 гривен 42 копейки. Что касается бюджетной сферы — детсады, школы, медучреждения, цена будет 16 гривен 40 копеек за куб. то есть для граждан тариф на отопление останется на уровне утвержденного НКРЭКП в прошлом году — 1 тысяча 999 гривен за гигакалорию, для бюджетной сферы — 3 тысячи 800 гривен, если учитывать одноставочный, — сказал Александр Сенкевич.

Также Николай Логвинов рассказал, что разница между экономически обоснованным тарифом и тем, который будет применяться, составит 182 миллиона гривен. Их предприятию компенсируют из бюджета Николаева.

Исполняющая обязанности директора Николаевской ТЭЦ Вера Звержинская рассказала, что экономически обоснованный тариф для предприятия составляет 2 тысячи 447 гривен 12 копеек. Применяться будет тариф в 1 тысячу 873 гривны 39 копеек. Разница между ними за сезон составит 103 миллиона гривен. Их также необходимо будет компенсировать ТЭЦ из городского бюджета, что предусмотрено меморандумом.

Около 8 домов в Николаеве отапливает котельная ГП «Зоря» — «Машпроект». Для них установили тариф в 2 тысячи 139 гривен. Он является экономически обоснованным.

Напомним, что в местные бюджеты будет поступать на 4% больше от налогов на доходы физических лиц. Так государство планирует компенсировать то, что выплата разницы в обоснованных и установленных тарифах на отопление будет выплачиваться из местных бюджетов.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что решение центральной власти передать полномочия по формированию тарифов на места было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения на высокую стоимость коммунальных услуг.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева также считает, что центральная власть переложила вину на органы местного самоуправления, отдав им полномочия по формированию тарифов на тепло.

В то же время, по мнению экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ответственность перед людьми за новые тарифы – общая для центральной и региональной власти.