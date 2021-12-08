Правительство рассмотрит постановление, которое предусматривает усовершенствование механизма определения объема задолженности государства перед предприятиями коммунальной теплоэнергетики по разнице в тарифах.

Заседание правительства состоится 9 декабря, сообщается на сайте Ассоциации городов Украины.

Такая задолженность возникла из-за того, что фактическая стоимость услуг теплоснабжения не соответствует установленными тарифами для населения и бюджетных учреждений. Установленный объем задолженности будет компенсирован коммунальным предприятиям из государственного бюджета.

Предложенные изменения в Методике позволят увеличить компенсацию из государственного бюджета коммунальным теплоснабжающим предприятиям, поскольку теперь будет учитываться также и объем средств, направленных органами местного самоуправления на обеспечение деятельности предприятий отрасли.

По предложению Ассоциации городов Украины Минрегион подготовил и внес на заседание правительства проект постановления, призванный усовершенствовать Методику.

— Город активно инвестирует в развитие КП «Житомиртеплоэнерго». Предложенные изменения в Методике позволят учесть эти вложения при определении объема задолженности по разнице в тарифах, что будет способствовать дальнейшей модернизации нашего теплового хозяйства. Принятие этого постановления важно для города, поскольку речь идет об обеспечении бесперебойного теплоснабжения для людей в следующих сезонах, – сказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Предполагается, что благодаря внесению изменений в Методику определения объема задолженности по разнице в тарифах предприятия получат дополнительный финансовый ресурс для погашения долгов за потребленный природный газ.

— Из городского бюджета Мариуполя выделяются значительные средства для КП «Мариупольтеплосеть», чтобы оно могло предоставлять жителям города качественные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Совершенствование Методики определения объема задолженности по разнице в тарифах фактически учтет эту финансовую поддержку, что позволит нашему коммунальному предприятию снизить долги за природный газ, – говорит Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Напомним, в Ассоциация городов Украины заявили, что «Нафтогаз» отказывается корректировать объем поставок газа по льготной цене для теплоснабжения, и попросили правительство вмешаться.