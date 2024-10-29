Опалювальний сезон стартує з 1 листопада. Архівне фото «МікВісті»

Опалювальний сезон у Миколаєві стартує з 1 листопада. Відповідне рішення прийняв виконком міськради, сьогодні, 29 жовтня.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич

«Запускаємо тепло поступово. Першочергово — в заклади охорони здоров’я, освіти та соціальної сфери, а далі — у житлові будинки. На розкачку маємо 10 днів. Не переймайтесь, оплата за тепло буде нараховуватись за лічильниками», — зазначив міський голова.

У рішенні виконкому зазначається, що керівники департаменту праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я, управління освіти, управління з питань культури та охорони культурної спадщини, управління у справах фізичної культури і спорту повинні в першочерговому порядку мають забезпечити опалення організацій, закладів та установ, що мають власні котельні, а також об’єктів, на яких у зв’язку зі зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря до +8С° і нижче не забезпечуються належні умови відповідно до санітарних норм.

«Теплопостачальним підприємствам міста, починаючи з 1.11.2024 протягом 10 діб, здійснити пуск котелень для подачі тепла до споживачів Миколаєва всіх форм власності. Підключення систем теплопостачання проводити на підставі нарядів, що видаються виконавцями послуг. Теплопостачальним підприємствам міста розрахунки вартості наданих послуг виконувати, виходячи з фактичних дат підключення житлових будинків до теплопостачання за даними теплогенеруючих або керуючих компаній», — йдеться в рішенні.

Раніше начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков заявив, що розпочати опалювальний сезон у Миколаєві орієнтовно планують 5 листопада.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що область готова до старту опалювального сезону. Запуск тепла відбудеться, коли середньодобова температура триматиметься на рівні +8°C упродовж трьох днів.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Нагадаємо, що нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

Нагадаємо, що на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголошують на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планує до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.

Також група компаній «Автострада» виграла тендер на будівництво підземної тепломережі у Миколаєві. За ці роботи підрядник отримає 487 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що станом на жовтень споживачі комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» заборгували підприємству за тепло понад 222 мільйони гривень.