«Автострада» отримала підряд на будівництво тепломережі в Миколаєві за майже пів мільярда гривень

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото «МикВісті»

Група компаній «Автострада» виграла тендер на будівництво підземної тепломережі у Миколаєві. За ці роботи підрядник отримає 487 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт – комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго». Збудувати підземну тепломережу мають до кінця 2024 року, а гідравлічні випробування – завершитися до листопада 2024 року, звернуло увагу видання «Наші Гроші».

Переможець має за три місяці збудувати нову теплотрасу довжиною 3,5 кілометра з двох труб діаметром 530 міліметра поруч зі старою, а також відновити дорожнє покриття та газони.

Найдорожчою частиною кошторису є сталеві теплоізольовані труби діаметром 530\710 міліметрів за ціною 23,9 тисячі гривень за погонний метр, які обійдуться тепловикам у 151,3 мільйона гривень.

Компанія «Автострада» отримала підряд без конкуренції, оскільки на тендер більше ніхто не подався.

Учасники тендеру мали надати аналогічний договір на будівництво, ремонт, або реконструкцію трубопроводів з діаметром не менше 400 міліметрів, довжиною не менше ніж 6800 метрів, та класом наслідків СС3. А також мати річний дохід за 2023 рік у розмірі не менше 99% очікуваної вартості закупівлі, тобто 507,9 мільйона гривень.

Консорціум «Енерджі Буд» оскаржував цю вимогу в Антимонопольному комітеті, але скаргу не задовольнили.

Водночас технічний нагляд за будівництвом за здійснюватиме комунальне підприємство «Капітальне будівництво міста Миколаєва». Його вартість становить 2,2 мільйона гривень, що втричі менше очікуваних 6,9 мільйона гривень. Однак договірна ціна є динамічною та може коригуватися під час виконання робіт.

Варто зазначити, що вінницька Група компаній «Автострада» належить Максиму Шкілю. Він засновник і CEO холдингу MS Capital, куди входять пʼять великих компаній: «Бехівський гранітний карʼєр», «Перша логістична компанія», «Ауді Центр Одеса», «Прилуцька Аграрна Компанія» і «Автострада».

Компанія була одним з фаворитів Великого будівництва. Зараз «Автострада» отримує підряди на будівництво мостів, водогонів, київського метро та захисту об’єктів енергетики.

Нагадаємо, ще у липні 2021 року повідомлялось, що група компаній «Автострада», яка виконувала ремонт частини траси М-14 «Одеса-Мелітополь» у мікрорайоні Варварівка, могла навмисне зняти шар старого асфальту, завширшки набагато менше, ніж цього потребує технологія холодного фрезерування.

До цього, у червні 2024 року, кілька невідомих кинули пляшки із запальною сумішшю у дорожню техніку компанії «Автострада», яка на даний момент займається ремонтом покриття Варварівського мосту.

Тоді голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім назвав це «терактом», а власник компанії оголосив винагороду у розмірі 500 тисяч гривень за інформацію про паліїв його техніки у Миколаєві.