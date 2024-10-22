Ще дозволяє погода: запуск тепла в домівки миколаївців планують лише за пару тижнів

Розпочати опалювальний сезон у Миколаєві орієнтовно планують 5 листопада.

Про це під час брифінгу у вівторок, 22 жовтня, заявив начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков.

Посадовець зазначив, що через позитивні температурні показники впродовж останніх кількох днів старт подачі опалення прогнозується на першу декаду листопада.

— На початку сезону традиційно у нас в області відчувається коливання температури зовнішнього повітря, що, зокрема, у нас зафіксовано цими вихідними. Але нормативний показник температури протягом трьох днів нижче 8 градусів зафіксований не був. І наразі у нас буде тиждень з позитивною температурою повітря. Прогнозуємо, що старт опалювального сезону, зокрема, по обласному центру буде відбуватись вже в першій декаді листопада, напевно, з числа 5-го, але будемо відслідковувати температуру зовнішнього повітря, — зазначив Євген Гладков.

Водночас північні райони в області зокрема, Первомайський та Вознесенський райони вже розпочали опалювальний сезон для закладів соціальної сфери.

— Ми маємо вже близько 18% введених в експлуатацію локальних теплових котелень бюджетної сфери. Подали опалення до всіх об'єктів і житлового фонду, і соціальної сфери у Південноукраїнську, але там ситуація трохи інша за рахунок покупного тепла, — додав посадовець.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Нагадаємо, що нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

Нагадаємо, що на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголошують на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планує до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.

Також група компаній «Автострада» виграла тендер на будівництво підземної тепломережі у Миколаєві. За ці роботи підрядник отримає 487 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що станом на жовтень споживачі комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» заборгували підприємству за тепло понад 222 мільйони гривень.