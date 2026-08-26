«Дрон прилетів у будинок». Як родина з Галицинівки пережила російський обстріл, через який загинули тварини

Пошкоджений будинок через російський обстріл у Галицинівській громаді. Фото: МикВісті

Російські війська 22 серпня атакували Галицинівську громаду дронами. Один із безпілотників типу «Молнія» влучив у будинок 38-річної Світлани Гук. Внаслідок удару будинок зазнав значних пошкоджень, жінка отримала поранення. Також під час атаки загинули собака та кошеня.

Про це пишуть «МикВісті».

За словами Світлани Гук, обстріл стався близько 17:30. У цей момент вона була поруч із будинком — готувала їжу в літній кухні, а її донька перебувала в будинку.

— Я була поруч біля будинку. У нас є літня кухня, я там готувала їсти. Я почула, як летить ця «Молнія». А у мене перед будинком росте велика-велика черешня, і мені її не було видно. Коли безпілотник пролетів черешню, я побачила, що він уже пролетів мене, долетів до наступної вулиці, розвернувся і почав летіти прямо на мій будинок. Я підбігла до дверей, відчинила їх, забігла в хату і крикнула дитині: «Лягай». Добре, що вона була не в крайній кімнаті, куди якраз і влучило, — згадує жінка.

Вона додала, що безпілотник влучив у будинок одразу після того, як вона забігла всередину.

— Я тільки забігла додому, крикнула дитині й лягла — тоді безпілотник влучив у будинок. Він влетів зверху, між дахом і дверима, — розповіла Світлана Гук.

Внаслідок удару будинок залишився без дверей та п’яти вікон. Також пошкоджені міжкімнатні двері, поріг і частина покрівлі. У будинку наразі немає електропостачання, оскільки спочатку потрібно провести ремонтні роботи та убезпечити приміщення від можливого ураження струмом.

— Над хатою завернуло метал на даху, вибило всі цеглини та дверну балку. Потім навпроти будинку у нас гараж. У гаражі теж вибило двері та пошкодило шифер на даху — він порозходився, там є дірки. Є ще літня кухня, де живуть мої батьки. Там стояли старі дерев’яні вікна — вони разом із рамами повилітали. Залізні двері також повністю скрутило та розвернуло, вони непридатні, — розповіла жінка.

Пошкоджений будинок через російський обстріл у Галицинівській громаді. Фото: МикВісті Пошкоджений будинок через російський обстріл у Галицинівській громаді. Фото: МикВісті

Під час атаки Світлана Гук отримала поранення шиї від уламка та порізала ноги склом. Її донька не постраждала, але сильно злякалася. Жінка також розповіла, що після вибуху загинули її собака та кошеня, якому було близько чотирьох місяців.

— Я трохи постраждала, осколком шию трохи порізало. Ноги порізали склом, коли виходили. Дитина, звичайно, злякалася, кричала. У мене ще трохи дзвеніло у голові від сильного вибуху. Біля порога вбило собаку. Вона бігла за мною, може. Вона ховалася, але на неї потрапили уламки та каміння. Поруч із будинком також лежало кошеня, якому було чотири місяці. У нього відірвало хвіст, воно було все обпалене, — розповіла Світлана Гук.

Світлана Гук разом зі своєю донькою біля пошкодженого будинку. Фото: МикВісті

Жінка з початку повномасштабного вторгнення допомагає тваринам, яких залишили господарі після виїзду з громади. Разом із матір’ю вони годують та утримують покинутих котів і собак.

— Зараз у мене залишилося 13 котів і п’ять собак. До цього було 14 котів і шість собак. Моя перша кішка з’явилася після того, як виїхали сусіди. Потім вона народила кошенят. Ще моїй мамі хтось підкинув у кущі двох кішечок, і вона їх забрала. У мами теж є шість тварин, і вона годує інших — трьох собак людей, які виїхали, та ще двох собак, після смерті господаря, — розповідає Світлана Гук.

В інших кімнатах будинку також перебували домашні тварини. Великий акваріум зазнав незначних пошкоджень від уламків. Кролик та папуги, які були далі від місця влучання, не постраждали.

Місце, де поховали тварин, які загинули під час обстрілу громади. Фото: МикВісті

Світлана Гук згадує, що після звільнення Херсона в громаді стало спокійніше, однак останнім часом ситуація знову загострилася через атаки дронів.

— Навіть сьогодні вранці навіть був сильний вибух близько 5:30. Здається, дрон збили. Коли чутно, що літає, ми намагаємося ховатися. А вчора у нас під магазин прилетів FPV-дрон, — розповіла Світлана Гук.

За словами Світлани Гук, у громаді є укриття у школі. Мешканці, які живуть ближче до нього, можуть швидше туди дістатися, а іншим під час атак доводиться ховатися вдома.

Нагадаємо, минулої доби 25 серпня росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками та ракетою. У Миколаєві під ударом опинився об’єкт транспортної інфраструктури.