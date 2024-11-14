В Очакові хочуть перевиховувати домашніх тиранів: для цього запровадять програму погодинних занять

В Очакові працюють над впровадженням програми для протидії домашнього насильства. Для цього влада розробляє спеціальну програму для корекції агресивної поведінки.

Відповідний проєкт рішення від 8 листопада опубліковано на офіційному сайті громади, пишуть «МикВісті».

На програму з виправлення агресивної поведінки осіб, які вчинили домашнє насильство, люди можуть звертатись за власною ініціативою або ж за рішенням суду. Якщо ж особа ухилятиметься від проходження без поважних причин про це письмово протягом трьох робочих днів має бути проінформований уповноважений підрозділ органу поліції для вжиття відповідних заходів.

У документі зазначено, що програма спрямована на те, щоб сформувати у кривдника відповідальне ставлення до своєї поведінки та її наслідків. Це має допомогти засвоїти нову, неагресивну модель поведінки в особистих стосунках.

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Проходження програми для кривдників розпочинається з діагностики для виявлення причин агресивної поведінки.

Робота буде розділена на блоки: діагностичний та мотиваційний. Найкоротший триватиме півтори години, найдовший — 30 годин. Загалом учасники програми витратять на індивідуальні роботи понад 20 годин, а на групові заняття в них піде 30 годин.

Для мешканців Очаківської міської громади участь у програмі є безкоштовною.

Як відомо, за перші шість місяців 2024 року на території Миколаївської області зафіксовано близько 5 тисяч випадків домашнього насильства.

Збільшення звернень про домашнє насильство щодо дітей особливо характерне серед родин, де батьки повернулися з війни.

Куди звертатись у разі, якщо ви стали жертвою домашнього насильства:

Миколаївська обласна мобільна бригада: +38 096 970 78 52;

Миколаївська міська мобільна бригада: +38 050 811 45 20, +38 096 146 94 52.

Постраждалі також мають можливість переміститись до соціально захищених місць. Зокрема на території Миколаївської області діють три притулку, які можуть надавати тимчасовий прихисток, юридичну та економічну допомогу.

А також діють простори «Вільна», «Шлях стійкості», «Family Friendly Space», де фахівці надають допомогу жінкам, дітям та ветеранам та членам сімей загиблих.

Національна гаряча лінія з протидії домашнього насильства: 116 123.