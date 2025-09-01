Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Суд арештував миколаївця, якого підозрюють у сексуальному насильстві над 12-річною падчеркою

Суд арештував миколаївця за підозрою у сексуальному насильстві над 12-річною падчеркою. Фото: Миколаївська прокуратураСуд арештував миколаївця за підозрою у сексуальному насильстві над 12-річною падчеркою. Фото: Миколаївська прокуратура

Суд Корабельного району Миколаєва взяв під варту чоловіка, якого підозрюють у систематичних розпусних діях щодо власної 12-річної падчерки протягом 4 років.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі. 

За даними прокуратури, підозрюваний вчиняв такі дії протягом 2020-2024 років, намагаючись задовольнити власні статеві потяги. Керівник Окружної прокуратури міста Григорій Зінич під час судового засідання підтвердив обґрунтованість підозри.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в області. За частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, що у Миколаєві чоловік, якого засудили до довічного ув’язнення за зґвалтування своїх малолітніх племінницю та племінника, подав апеляцію.

