Довічне увʼязнення: у Миколаєві чоловік, який ґвалтував та розбещував дітей, оскаржує вирок суду
- Аліна Квітко
10:16, 16 серпня, 2025
У Миколаєві чоловік, якого засудили до довічного ув’язнення за зґвалтування своїх малолітніх племінницю та племінника, подав апеляцію.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Корабельний районний суд 5 червня 2025 року призначив 47-річному чоловіку довічне позбавлення волі. Він бувши дядьком 6-річних дівчинки та хлопчика, вчиняв стосовно них сексуальне насильство та неодноразово ґвалтував, а також отримав доступ та зберігав дитячу порнографію без мети збуту
«Не погодившись із рішенням суду, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу. На даний час її розгляд триває», – розповіли в прокуратурі.
Керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущий, як публічний обвинувач, взяв участь в апеляційному перегляді кримінального провадження
