Довічне увʼязнення: у Миколаєві чоловік, який ґвалтував та розбещував дітей, оскаржує вирок суду

У Миколаєві ґвалтівник дітей намагається оскаржити вирок. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві чоловік, якого засудили до довічного ув’язнення за зґвалтування своїх малолітніх племінницю та племінника, подав апеляцію.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Корабельний районний суд 5 червня 2025 року призначив 47-річному чоловіку довічне позбавлення волі. Він бувши дядьком 6-річних дівчинки та хлопчика, вчиняв стосовно них сексуальне насильство та неодноразово ґвалтував, а також отримав доступ та зберігав дитячу порнографію без мети збуту

«Не погодившись із рішенням суду, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу. На даний час її розгляд триває», – розповіли в прокуратурі.

Не погодившись із рішенням суду захисником обвинуваченого подано апеляційну скаргу. На даний час її розгляд триває.

Керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущий, як публічний обвинувач, взяв участь в апеляційному перегляді кримінального провадження

Нагадаємо, що в Одесі невідомий чоловік серед білого дня намагався зґвалтувати ексучасницю телешоу «Холостяк» Олександру Миколюк біля її будинку.