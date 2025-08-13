Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Одесі невідомий напав на дівчину біля її будинку та погрожував зґвалтувати

В Одесі невідомий чоловік серед білого дня намагався зґвалтувати ексучасницю телешоу «Холостяк» Олександру Миколюк біля її будинку.

Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram, пишуть «МикВісті».

За словами постраждалої Олександри Миколюк, інцидент стався 11 серпня близько полудня неподалік її будинку під час прогулянки. Дівчина вітала знайомого з днем народження по телефону, коли чоловік, який йшов назустріч, обійшов її ззаду, вигукнув погрозу зґвалтувати та спустив штани.

Під час погоні дівчина втратила рівновагу, покотилася зі схилу, розбивши голову та пошкодивши руку. Її крики почули перехожі, які злякали нападника, після чого він одразу зник з місця події.

— Я гуляла у парку біля дому зі своєю собакою, підгодовувала котів і безпритульних собак. Спускаючись вузькою дорогою до дому, пропустила чоловіка, який ішов назустріч. Він пройшов і став за моєю спиною. Я розмовляла з другом по телефону. Раптом почулося дихання та голос: «Я тебе зараз ви***, моя красуне». Повернулася і побачила, що він зняв штани та почав мастурбувати. Я направила на нього телефон, і він відвернувся. Сказала: «Щоб я тебе тут більше не бачила! Забирайся!». У ту ж мить він побіг на мене зі словами: «Ну все, с**, я тебе зараз ви*** та вб’ю», — написала Олександра Миколюк.

Вона наводить опис чоловіка: 35–40 років, з надмірною вагою, чорне волосся «під їжачок», гладко поголений. Був одягнений у сіру футболку, сірі шорти, шльопанці та ніс пакет.

Пізніше в соцмережах з’явилися коментарі, у яких дівчину почали звинувачувати в тому, що вона «сама винна» у нападі, бо нібито виглядала занадто привабливо. Дівчина відповіла, що жоден зовнішній вигляд не може бути виправданням насильства.

— Я не можу говорити, коли мені боляче, — я просто застигаю в жаху, як цього ранку перед цим чоловіком. Коли ви пишете, що я винна, бо так вдягаюся, — це не про мене, це про вас. Вам здається, що ви живете у світі, де можна виправдати насильство. Я не ображаюся і не обурююся, але не приймаю це», — відповіла Олександра Миколюк.

Коментарі, у яких дівчину почали звинувачувати в тому, що вона «сама винна». Скриншот з інстаграму Олександри МиколюкКоментарі, у яких дівчину почали звинувачувати в тому, що вона «сама винна». Скриншот з інстаграму Олександри Миколюк
Коментарі, у яких дівчину почали звинувачувати в тому, що вона «сама винна». Скриншот з інстаграму Олександри МиколюкКоментарі, у яких дівчину почали звинувачувати в тому, що вона «сама винна». Скриншот з інстаграму Олександри Миколюк

Нагадаємо, на Миколаївщині за зґвалтування 13-річної дівчинки чоловік отримав 15 років в’язниці.

В Одесі активісти замалювали пам’ятний знак «Тінь Пушкіна»
В Одесі жінка підпалили суху траву: збитки довкіллю сягнули ₴500 тис.
В Одесі прибирають шлагбауми, щоб люди вільно проходили до моря
Суд в Очакові дав 12 років за катування жителів Кінбурну командиру «казачої» бригади «Дон»

У Куцурубі на Миколаївщині відремонтують аварійну дорогу: на це витратять більше ₴9 млн

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

В Одесі прибирають шлагбауми, щоб люди вільно проходили до моря
В Одесі жінка підпалили суху траву: збитки довкіллю сягнули ₴500 тис.
В Одесі активісти замалювали пам'ятний знак «Тінь Пушкіна»

