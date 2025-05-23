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На Миколаївщині на 15 років засудили чоловіка за зґвалтування підлітка

Зала суд. Фото: «МикВісті»Зала суд. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині за зґвалтування 13-річної падчерки чоловік отримав 15 років в’язниці.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

За даними слідства, мешканець одного із сіл Вознесенського району упродовж 2024-2025 років систематично ґвалтував падчерку. У судовому засіданні він свою вину не визнав.

Суд визнав 42-річного чоловіка винним та призначив покарання — 15 років в’язниці. Наразі він перебуває під вартою.

«Після набрання вироком законної сили інформацію про чоловіка буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи», — додали у прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що на Івано-Франківщині затримали батька-вихователя одного з дитячих будинків сімейного типу з Херсонщини. Чоловіка підозрюють у сексуальному насильства над вихованками.

 Також повідомлялося, що на Миколаївщині засудили на 10 років в'язниці  23-річного мешканця селища Березанка за зґвалтування неповнолітньої дівчини та утримання двох людей.

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