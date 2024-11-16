Маск посміявся з заяви Зеленського про те, що «сідай і слухай» з Україною не працює

Илон Маск, фото: Getty Images

Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск у своїй соцмережі Х (колишній Твіттер) опублікував твіт, в якому посміявся з президента України Володимира Зеленського.

Ілогн Маск зробив репост фрагменту інтерв’ю Володимира Зеленського «Українському радіо», у якому глава держави говорить про неможливість тиску на Україну.

«Ми незалежна країна. Мені здається, в час цієї війни наш народ і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з іншими європейськими лідерами довели, що з нами риторика «сідай і слухай» не працює. І це не через те, що ми такі. А через те, що так ми повинні в принципі відноситися до будь-якої країни. Поважати. Рівність — це одна з тих цінностей, за які ми боремося сьогодні», — сказав Володимир Зеленський.

У своєму твіті Ілон Маск відреагував на слова Володимира Зеленського, що Україна є незалежною державою, а США не зможуть змусити нас «сидіти і слухати» за столом переговорів.

«У нього чудове почуття гумору», — написав Ілон Маск та проілюстрував емодзі, який сміється.

Окрім цього Маск прикріпив посилання на матеріал BBC за 2021 рік, де розповідають про шлях Зеленського від коміка до президента.

Скриншот з соцмережі Х

Нагадаємо, що 2 жовтня Ілон Маск також у своїй соцмережі Х оприлюднив пост, у якому спробував висміяти Президента України Володимира Зеленського. Цим він обурив користувачів мережі.