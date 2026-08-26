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Головна Новини Суспільство 15:39, 26 серпня, 2026

Між Одещиною та Миколаївщиною ремонтують трасу

Між Одещиною та Миколаївщиною ремонтують дорогу. Фото: Агентстві відновленняМіж Одещиною та Миколаївщиною ремонтують дорогу. Фото: Агентстві відновлення

На трасі Р-75, яка сполучає Одеську та Миколаївську області оновили 70 тисяч квадратних метрів дороги.

Про це відзвітували в Агентстві відновлення.

Роботи проводять на дорозі Р-75 «Контрольно-пропускний пункт «Тимкове» — Балта — Первомайськ — Доманівка — Олександрівка». Дорожники ремонтують покриття великими ділянками, усуваючи просадки, вибоїни та інші пошкодження.

Між Одещиною та Миколаївщиною ремонтують дорогу. Фото: Агентстві відновленняМіж Одещиною та Миколаївщиною ремонтують дорогу. Фото: Агентстві відновлення
Між Одещиною та Миколаївщиною ремонтують дорогу. Фото: Агентстві відновленняМіж Одещиною та Миколаївщиною ремонтують дорогу. Фото: Агентстві відновлення
Між Одещиною та Миколаївщиною ремонтують дорогу. Фото: Агентстві відновленняМіж Одещиною та Миколаївщиною ремонтують дорогу. Фото: Агентстві відновлення
Між Одещиною та Миколаївщиною ремонтують дорогу. Фото: Агентстві відновленняМіж Одещиною та Миколаївщиною ремонтують дорогу. Фото: Агентстві відновлення

Спочатку знімають зношений шар асфальту, потім укріплюють основу дороги та укладають новий асфальтобетон.

Після ремонту покриття планують привести до ладу узбіччя, очистити водовідвідні канави, нанести розмітку та встановити нові дорожні знаки.

Зазначається, що траса Р-75 проходить через Одеську та Миколаївську області й з’єднує Балту, Первомайськ, Доманівку та Олександрівку. Нею користуються як місцеві жителі, так і вантажний та пасажирський транспорт.

Між Одещиною та Миколаївщиною ремонтують дорогу. Фото: Агентстві відновленняМіж Одещиною та Миколаївщиною ремонтують дорогу. Фото: Агентстві відновлення
Між Одещиною та Миколаївщиною ремонтують дорогу. Фото: Агентстві відновленняМіж Одещиною та Миколаївщиною ремонтують дорогу. Фото: Агентстві відновлення

Нагадаємо, що Миколаївській області отримає 285,5 мільйона гривень із резервного фонду державного бюджету. Кошти спрямують на поточний ремонт та утримання пошкоджених доріг місцевого значення.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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