У Миколаєві завершився конкурс мініпроєктів у сфері соціального підприємництва

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Сьогодні, 15 листопада, у будівлі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки пройшов підсумковий захід «Соціальне підприємництво у Миколаєві», де були представлені переможці конкурсу мініпроєктів із соціального підприємництва.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Як говорить менеджерка проєкту, Анна Нікуліна, у конкурсі брали участь 22 відібраних учасники, які за правилами конкурсу мали бути представниками громадських організацій, підприємцями з діючими ФОПами або активними мешканцями міста, які, у разі перемоги, могли б відкрити ФОП і займатися підприємницькою діяльністю.

— Ми провели конкурс і відібрали 22 учасників, які зареєструвались на наше навчання. Ці 22 учасники пройшли повноцінний курс, який тривав півтора місяці і був присвячений соціальному підприємництву. Ми навчали їх з нуля, починаючи з того, як створити соціальне підприємство, як його розвивати, просувати і так далі — це був ґрунтовний курс. На виході кожен учасник мав готовий бізнес-план, — розповіла Анна Нікуліна.

Анна Нікуліна. Фото: «МикВісті»

За результатами конкурсного відбору 8 з 18 учасників, які були зареєстровані у конкурсі здобули перемогу та отримали грант на фінансування своїх бізнес - ідей.

— Бізнеси у наших учасників дуже різноманітні. Серед них є учасниця, яка відкрила центр корекції мовлення для дітей, є представник з Баштанської громади, який займається виробництвом сувенірної продукції, а також учасники, які вже мають існуючі бізнеси. Наприклад, Ольга Бандура, власниця кафе «Фанпростір», яка планує додати соціальну складову — проводити заняття з молекулярної кухні для дітей з малозабезпечених категорій населення. Серед учасників є також цікаві проекти, як, наприклад, у Вознесенську, де одна з учасниць відкриває зал для заняття адаптивним спортом, орієнтуючись на людей з інвалідністю. Це важливий напрямок, адже в Україні є багато людей з особливими потребами, і адаптивний спорт дає їм можливість не тільки оздоровлюватися, але й інтегруватися в суспільство через фізичну активність, — сказала Анна Нікуліна.

У результаті конкурсного відбору переможцями конкурсу стали:

Тетяна Вязнікова з мініпроєктом «Курси домедичної допомоги SAMPLE» – 219 балів;

Анжела Захарова з мініпроєктом «Центр корекції та розвитку дитини «Ти Особливий» – 218 балів;

Катерина Пісна з мініпроєктом «Станція технічного обслуговування легкових автомобілів «Кардан» – 211 балів;

Ірина Губанова з мініпроєктом «Колористичний центр R.A.I.» – 206 балів;

Марина Фоміних з мініпроєктом «АДАПТ» – адаптивний спорт для вразливих категорій населення» – 204 бали;

Ольга Бандура з мініпроєктом «Молекулярна кухня у Сімейному кафе Funprostir» – 197 балів;

Юрій Бешевець з мініпроєктом «Районна автомайстерня «Гараж» – 178 балів;

Олександр Коврига з мініпроєктом «Створення майстерні текстильного друку «Kasta Явкине» – 178 балів.

Організатори конкурсу повідомляють, що всі переможці отримали по 410 000 гривень на реалізацію та вдосконалення своїх підприємств.

— За рахунок цього гранту, ми закупили установки для ручного керування автомобілів для людей з інвалідністю, які будемо встановлювати в їх машини, — розповіла власниця станції технічного обслуговування автомобілів «Кардан» Катерина Пісна.

Катерина Пісна. Фото «МикВісті»

Слід зазначити, що проєкт впровадила громадська організація «Центр навчання і освіти дорослих» «Південь» у партнерстві з агенцією розвитку Миколаєва за підтримки міжнародних партнерів.

Нагадаємо що Миколаєві для підтримки та розвитку бізнесу працюють різні програми, що охоплюють як державні, так і іноземні грантові можливості. Ці програми мають на меті допомогти підприємцям з відкриттям та фінансуванням їхніх проєктів.

Зазначимо, що Миколаївський обласний центр зайнятості з 2022 року надав гранти на відкриття та розвиток бізнесу на загальну суму близько 40 мільйонів гривень.