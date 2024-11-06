У Миколаєві обговорили можливості для розвитку бізнесу та підтримки підприємців. Фото: МикВісті

У Миколаєві для підтримки та розвитку бізнесу працюють різні програми, що охоплюють як державні, так і іноземні грантові можливості. Ці програми мають на меті допомогти підприємцям з відкриттям та фінансуванням їхніх проєктів.

Про це йшлося під час конференції «Економічна Україна: рівність в оплаті праці», яка пройшла 5 листопада у Миколаєві, пишуть «МикВісті».

У Миколаєві обговорили можливості для розвитку бізнесу та підтримки підприємців. Фото: МикВісті

Директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько розповів, які програми підтримки бізнесу діють сьогодні у Миколаївській області. Це зокрема мікрогранти, що надають підприємцям для створення розвитку їх бізнесу.

— Мікрогранти для розвитку бізнесу в Миколаєві мають різні категорії: від 75 до 250 тисяч гривень для базових проектів та від 250 тисяч до мільйона для більш масштабних. Також є спеціальна програма для учасників бойових дій, яка передбачає гранти до 1 мільйона гривень на відкриття та розвиток власної справи. Крім того, у цьому році стартувала нова програма компенсацій для створення робочих місць для людей з інвалідністю, з компенсацією від 80 до 120 тисяч гривень, — розповів Дмитро Оборонько.

Дмитро Оборонько. Фото МикВісті

Для того щоб отримати грант на власну справу, потрібно виконати декілька кроків:

Скласти бізнес план;

Подати заявку у застосунку Дія;

Онлайн захистити бізнес план;

Відкрити рахунок у зручному для вас банку.

Зазначимо, що Миколаївський обласний центр зайнятості з 2022 року надав гранти на відкриття та розвиток бізнесу на загальну суму близько 40 мільйонів гривень.

Начальник департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Корольов поділився інформацією про кількість підприємців, які вже скористалися програмою.

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— Минулого року було виділено 5 мільйонів гривень, і цією програмою скористалися 28 підприємців. Цього року ситуація складніша, оскільки бюджети зменшились через зібрані ПДФО та інші фактори. Однак ми також виділили 5 мільйонів гривень, і вже на перше півріччя всі підприємці отримали цю підтримку. Якщо я не помиляюсь, другий тур буде охоплювати близько 14-15 підприємців, і я впевнений, що вони також скористаються цією програмою. Сподіваємося, що на наступний рік зможемо продовжити підтримку підприємців ще більшою кількістю ресурсів — розповів Олександр Корольов.

Також під час конференції була піднята тема гендерної рівності на робочих місцях.

— Українська економіка сьогодні потребує відновлення, і для цього важливо не лише підтримувати підприємницькі ініціативи, а й створювати рівні можливості для всіх. Міністерство економіки активно працює над тим, щоб підтримати малий та середній бізнес, зокрема через гранти та ваучери. Водночас важливо зменшувати гендерний розрив, який все ще існує в економічній сфері, зокрема через різницю в оплаті праці між чоловіками та жінками, — зазначила в відеозверненні до присутніх Перша Віцепрем’єр-міністерка України Юлія Свіріденко.

Модераторка заходу Тетяна Домбровська зазначає, що останніми роками вдалося зменшити розрив у заробітних платах між чоловіками та жінками.

Тетяна Домбровська. Фото: МикВісті

— З одного боку, розрив між заробітними платами чоловіків і жінок в Україні скорочується. Якщо у 2015 році він становив 26%, то у 2021 вже 18%. Рік тому наша країна впровадила національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці. Але це все одно значні цифри. Крім того, 15% українських компаній належать жінкам, і лише 17% жінок обіймають керівні посади, — сказала Тетяна Домбровська.

Нагадаємо що жителі восьми областей України можуть отримати грант до 36 тисяч гривень на відновлення або створення власної пекарні, ферми, пасіки або ательє.

У вівторок, 29 жовтня, начальник департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Корольов та очільник Миколаївської обласної ради Антон Табунщик провели онлайн-зустріч з підприємцями Миколаївщини у рамках платформи «Діалог влади та бізнесу».