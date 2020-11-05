Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Так, режим тишины боевики нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках они применили автоматический станковый гранатомет.

А вот в районе Гнутово, Авдеевки и Водяного боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, вопреки договоренностям Трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы задокументировано пролет БПЛА с пересечением линии соприкосновения. Применив стрелковое оружие, украинские военные сбили беспилотник боевиков.

С начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии соприкосновения наблюдается тишина, нарушений «всеобъемлющего перемирия» не зафиксировано.

Напомним, Президент Владимир Зеленский попросил Международный комитет Красного Креста помочь с получением списков от другой стороны для ускорения обмена по формуле «всех на всех».