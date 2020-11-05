Количество зарегистрированных новых случаев коронавируса в Германии за минувшие сутки достигло 19 тысяч 990 случаев — это больше всего с начала эпидемии.

Это следует из информации Института Роберта Коха, сообщает Европейская правда со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Предыдущий антирекорд в Германии был зарегистрирован 31 октября — 19 тысяч 59 случаев заболевания. По данным института, в общей сложности 597 тысяч 583 человека были инфицированы Sars-CoV-2 по всей стране с начала пандемии.

Число смертей, связанных с вирусом, выросло на 118 до 10 тысяч 930 по состоянию на четверг. По оценкам института, в настоящее время выздоровело около 391 тысяча 600 человек.