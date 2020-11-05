В Николаеве полицейские изъяли целый арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасов, которые хранил у себя в квартире местный житель.

Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что 35-летний практикующий психолог хранил в своей квартире пистолеты, гранаты, винтовки, автоматы, около сотни патронов разного калибра и ножи. Все это, по словам мужчины, он держал для коллекции и планировал продать.

«По словам хозяина, он практикующий психолог, который уже выдал несколько книг и собирался писать следующую, но не мог начать, не приняв внутреннюю часть себя, которая связана с силой. Коллекционировал оружие и боеприпасы с детства, планировал собранное продать. А еще, как говорит он сам, это было попыткой объединить силу и красоту в одном, а также запечатлеть историю. Об этом всем мужчина охотно рассказывал в социальных сетях, о чем стало известно и правоохранителям», - говорится в сообщении.

5 ноября полицейские управления уголовного розыска и Центрального отдела с привлечением специалистов взрывотехнической службы прибыли к психологу с санкцией на обыск.

Среди изъятого специалисты-взрывотехники обнаружили взрыватель к ручной осколочной гранате иностранного производства, который содержит заряд взрывчатого вещества и относится к категории взрывоопасных предметов и подлежит немедленному уничтожению из-за угрозы самопроизвольного взрыва, радиус поражения которого несколько метров.

— Я психолог-сексолог, у меня кабинет здесь в бизнесцентре. В принципе, как бы этим и живу. А оружие - это с детства моя тема. Достиг каких-то высот в своей профессии, книгу издал. Но чувствую, что что-то не то, чего-то не хватает. И понял, что надо как-то заниматься и такой темы, - рассказал мужчина.

Оружие и взрывчатку правоохранители изъяли и направят на экспертизу. Частично боеприпасы специалисты уничтожили из-за риска транспортировки.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.