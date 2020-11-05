В четверг, 5 ноября днем в результате сброса с беспилотного летательного аппарата гранаты получил ранения военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Кроме того, боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета. В ООС говорят, что об этих действиях боевиков они уже сообщили представителям ОБСЕ.

В целом же с начала суток в ООС зафиксировали восемь нарушений режима «тишины», который начал действовать с 22 июля. Боевики применяли стрелковое оружие, минометы и гранатометы неподалеку Старогнатовка, Водяного и Авдеевки.

Напомним, украинская сторона подготовила для Трехсторонней контактной группы «План совместных шагов» с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года.