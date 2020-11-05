Об этом глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил в комментарии «Интерфакс-Украина».

По его словам, это должно создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

— Все вооруженные формирования, наемники, вооружение всё должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года, — рассказал он.

По словам Кравчука, после этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность. «То есть, составляющая безопасности становится главной, определяющей для того, чтобы двигаться вперед».

Добавляет, что это должно быть сделано, если Верховная Рада примет соответствующий законопроект, текст которого обсудят в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам.

— Нам нужно, чтобы вопросы ответственности решались по закону, взвешенно, с учетом ситуации на Донбассе, и с учетом опыта других стран. Потому что есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги, — они должны нести ответственность, а другие — нормально жить и работать на своей, украинской земле, — пояснил он.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 3 ноября боевики шесть раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года.