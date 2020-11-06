В Украине за минувшие сутки, 5 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили у 9 тысяч 721 человека. Также известно, что вчера 10 тысяч 762 пациентов выздоровели, а 201 — умер от осложнений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время эпидемии COVID-19 в Украине обнаружили 440 тысяч 188 случаев инфицирования. Из них 195 тысяч 544 человека выздоровели, а 8 тысяч 125 — умерли от осложнений.

Больше всего больных в сутки обнаружили в Киеве (1002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

Госпитализировали вчера 1517 человек. Лаборатории провели более 80 тысяч тестов: 50 тысяч 506 методом ПЦР и 29 тысяч 576 методом ИФА. С все время у нас осуществили 3 миллиона 521 тысяча 175 исследований методом ПЦР.

Напомним, в Украине может быть по 15 тысяч больных ежедневно уже к концу месяца.