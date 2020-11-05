В Украине может быть по 15 тысяч больных ежедневно уже к концу месяца.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает телеканал 112 Украина.
— Мы до конца месяца можем получить 15 тысяч в день. Это уже не секрет, это можно считать, сегодняшние цифры и обычная математика без других мер показывает, что мы будем иметь эти цифры. К концу года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день. Система медицинская наша готовится к этим вещам, мы выдержим это, — сказал Денис Шмигаль.
Шмигаль добавил, что в Украине достаточно коек, но могут разворачивать и другие дополнительные ведомственные медицинские учреждения.
Напомним, Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантинные ограничения. Новые ограничения будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах.
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В Украине может быть по 15 тысяч больных ежедневно уже к концу месяца.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает телеканал 112 Украина.
— Мы до конца месяца можем получить 15 тысяч в день. Это уже не секрет, это можно считать, сегодняшние цифры и обычная математика без других мер показывает, что мы будем иметь эти цифры. К концу года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день. Система медицинская наша готовится к этим вещам, мы выдержим это, — сказал Денис Шмигаль.
Шмигаль добавил, что в Украине достаточно коек, но могут разворачивать и другие дополнительные ведомственные медицинские учреждения.
Напомним, Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантинные ограничения. Новые ограничения будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах.