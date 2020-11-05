Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантинные ограничения. Новые ограничения будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 5 ноября, сообщает Громадське.

— Мы хотим, чтобы в торгово-развлекательных центрах работали исключительно магазины для того, чтобы люди могли купить необходимые им вещи и чтобы это не влияло на экономику нашей страны, — рассказал Виктор Ляшко.

Также Минздрав хочет просить правительство запретить проведение всех массовых культурных мероприятий и ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

Кроме того, ведомство хочет запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают карантин. По словам Ляшко, это позволит контролирующим органам применять меры административного воздействия и наказывать именно тех, кто нарушает противоэпидемические нормы, а те, кто придерживаются — чтобы могли работать в условиях карантина.

Также Минздрав в своем постановлении хочет рекомендовать субъектам хозяйствования внедрить отдельное время для обслуживания людей в возрасте от 60 лет. Минздрав просит делать это с 10:00 до 12:00, но подчеркивает, что это «лишь рекомендация».

— Внедрение такого часа не запрещает людям пожилого возраста посещать магазины в другое время. Но оно должно побудить людей до 60 лет не посещать магазины, аптеки именно в этот период, — пояснил Виктор Ляшко, добавив, что 71% людей, умерших от коронавируса в Украине, были старше 60 лет.

Также Минздрав предлагает установить новые ограничения в регионах с «красной» зоны карантина. Ранее областям разрешалось выбирать, какие ограничения будут действовать на этих территориях.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине.