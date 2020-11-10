Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения.

Наиболее загруженными являются больницы в Полтавской (85,2%), Одесской (80,8%), Ровенской (79,4%), Черниговской (73,9%), Донецкой (73,1%), Запорожской (72,1 %), Винницкой (71,6%), Киевской (71,2%), Сумской (71%) и Закарпатской (70,6%) областях. В Киеве заняты 60% коек.

Отметим, 9 ноября в Минздраве сообщали, что более 70% больничных коек для пациентов с COVID-19 заполнены в восьми областях.

Всего в больницах сейчас есть более 45 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Также, по данным Минздрава, продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 9 ноября в Украине этот показатель составляет 324,5 при норме в 40. Хуже всего ситуация в Черновицкой области — 635,5.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 тысяч 842 человек, зафиксирован 191 летальный случай, 5 тысяч 514 пациентов выздоровели.