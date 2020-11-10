Двенадцать транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными отправились из Ульяновска в Нагорный Карабах.

Как сообщает Европейская правда, об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

В Карабахе будут дислоцированы 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа РФ.

По данным волонтера-расследователя из организации InformNapalm Иракли Комахидзе, военные 15-й ОМСБр из Самары участвовали в захвате Крыма и оккупации части Донбасса.

Комахидзе уточнил, что с декабря 2005 года по ноябрь 2008 года эта миротворческая бригада находилась в зоне грузино-абхазского конфликта. Участвовала в российской агрессии против Грузии в августе 2008 года.

По условиям соглашения о прекращении огня, российские военные, которых называют «миротворцами», будут находиться на линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил. Также они будут охранять Лачинский коридор, соединяющий центр Нагорного Карабаха Степанакерт с Арменией.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России. Документ касается прекращения войны в Нагорном Карабахе.