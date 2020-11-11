За последние сутки в России умерли 432 человека с COVID-19 — это максимальное число летальных случаев с начала пандемии.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ.

Всего от COVID-19 в России умерли 31 тысяча 593 человека. За последние сутки в России выявили 19 тысяч 851 новый случай инфицирования, из них 4 тысячи 932 случая (24,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 миллион 836 тысяч 960 больных в 85 регионах. Преодолели СOVID-19 в России 1 миллион 369 тысяч 357 человек, из них 18 тысяч 616 за последние сутки.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 тысяч 611 человек, зафиксирован 191 летальный случай, 6 тысяч 611 802 пациента выздоровели.