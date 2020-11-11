Об этом в комментарии Reuters заявил собеседник правительства Греции, отметив, что один из раненых — гражданин его страны.

Самодельное взрывное устройство сработало на кладбище во время церемонии, посвященной 102-летию со дня завершения Первой мировой войны.

В МИД Франции заявили, что на церемонии присутствовали дипломаты из нескольких стран Евросоюза, в частности, сотрудники французского консульства, сообщает «Аль-Джазира».

Французское зарубежное ведомство призвало своих граждан в Саудовской Аравии быть «на грани готовности» за то, что произошло.

Напомним, в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин мусульманин совершил убийство учителя, перерезав ему горло ножом. Убийцей учителя в пригороде Парижа оказался 18-летний чеченец из Москвы.