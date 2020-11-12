В Афганистане утром 12 ноября в результате взрыва бомбы, которая была прикреплена к автомобилю, погиб журналист местного бюро «Радио Свобода» Ильяс Даи. На этот момент ответственность за нападение на себя никто не взял.

Об этом пишет украинское бюро издания.

Пресс-секретарь губернатора провинции Гильменд Омер Звак сообщил, что нападение произошло в столице провинции Лашкаргах. Он говорит, что в результате взрыва были ранены еще три человека, в том числе брат журналиста.

О гибели репортера сообщил также руководитель афганского бюро «Радио Свобода» Сами Махди.

— Мой коллега и дорогой друг Ильяс Даи погиб сегодня утром в результате террористического нападения. Он был джентльменом. Всегда имел фирменную улыбку. Это ужасные новости. Ильяс, о тебе будут помнить, - написал Сами Махди.

Официальный представитель президента Афганистана Сиддик Сиддики осудил «убийство» Даи, заявив, что оно было делом рук «врагов свободы слова и средств массовой информации в Афганистане».

Отмечается, что это нападение произошло после аналогичного взрыва бомбы в Кабуле 7 ноября, в результате которого погибли бывший ведущий популярных телевизионных новостей афганского канала TOLO TV и двое других мирных жителей.

Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.