В Украине за минувшие сутки, 12 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили у рекордного количества людей — 11 тысяч 787. Также известно, что вчера 6 тысяч 155 пациентов выздоровели, а 172 — умерли от осложнений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Предыдущий рекорд по количеству случаев в сутки зафиксировали 11 ноября – 11 тысяч 57 пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии COVID-19 в Украине обнаружили 512 тысяч 652 случаев инфицирования. Из них 233 тысячи 849 человек выздоровели, а 9317 — умерли от осложнений.

Больше всего больных в сутки обнаружили в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Как известно, в среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня. Он начнет действовать с этих выходных 14−15 ноября до конца месяца.