Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за 11 ноября насчитала 97 нарушений «тишины» в зоне боевых действий на Донбассе. Большинство нарушений произошли в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В Донецкой области зафиксировали 89 взрывов неопределенного происхождения, а в Луганской — 7. В то же время за 10 ноября в Донецкой области не зафиксировали ни одного нарушения, а в Луганской — 14. В штабе ООС сообщали, что за 11 ноября зафиксировали три нарушения перемирия боевиками, тогда один украинский военный получил ранение.

В ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считают как один факт нарушения.

Всего с начала «перемирие» (27 июля) и к вечеру 11 ноября ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 2 тысячи 255 нарушений режима «тишины», в частности 850 взрывов, 45 неопределенных боеприпасов, 26 вспышек дульного пламени, 24 осветительные ракеты и 1310 очередей и выстрелов.