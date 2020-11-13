В Киеве в ночь на 13 ноября на улице Героев Космоса экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Subaru из-за нарушения ПДД. Между сторонами произошел конфликт, а затем перестрелка, в результате которой сотрудник полиции получил три огнестрельных ранения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

В правоохранительных органах рассказали, что во время беседы с водителем иномарки патрульные заметили в салоне трех мужчин, которые заметно нервничали. У одного из пассажиров увидели рацию и кобуру.

— Когда инспекторы обратились к пассажирам — мужчины выбежали из авто и начали убегать. Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие, — говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленников недалеко от места остановки автомобиля. У одного из мужчин обнаружили предметы, похожие на пистолет и гранату.

Раненого патрульного госпитализировали медики, другие участники происшествия ранений не получили.

Напомним, год назад в дорожно-транспортном происшествии погиб патрульный полицейский 2 батальона управления патрульной полиции Николаевской области, сержант полиции Игорь Озеров.