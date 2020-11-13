Хакеры Fancy Bear, связанные с правительством России и военной разведкой, атаковали семь организаций, занимающихся вакцинами от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Microsoft

По данным Microsoft, сети фармацевтических компаний пыталась взломать группировка Fancy Bear. Она действовала вместе с северокорейскими группами хакеров, которые Microsoft назвала Zinc и Cerium.

Атаки шли на фирмы в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США. Большинство попыток взлома были неудачными, однако часть атак были успешнымы.

Microsoft отказалась назвать цели атак и предоставить точную хронологию или описание попыток взлома.

Напомним, у троих медиков в Алтайском крае РФ, которые одними из первых были привиты российской вакциной «Спутник V», обнаружили коронавирус.