По Израилю с сектора Газы выпущены две ракеты.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

2 rockets were fired from Gaza into Israel earlier tonight.



In response, our forces just struck Hamas underground infrastructure & military posts in Gaza.



The IDF is conducting an ongoing situational assessment & remains prepared to operate against any terror activity. — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2020

Отмечается, что на атаку израильские военные нанесли ответный удар по подземной инфраструктуре и военным постам ХАМАС в Газе.

Израильско-палестинский конфликт продолжается более полувека из-за общих претензий на суверенитет над одной территорией - западным берегом реки Иордан (60% территории которого контролируется Израилем) и сектором Газа (под контролем палестинского исламистского движения ХАМАС).

Палестинцы считают эти территории составляющими элементами своего будущего государства. Израиль и палестинцев уже много лет пытаются примирить, однако территориальный спор до сих пор не решен.

Напомним, в сентябре Израиль принял решение несколько ослабить блокаду сектора Газы, соблюдая условия соглашения о прекращении огня с ХАМАСом.