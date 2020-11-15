На так называемую площадь Перемен в Минске (по улице Червякова), где собрались тысячи протестующих, приехали силовики и применили светошумовые гранаты.

Видео с площади Перемен публикуют белорусские телеграмм-каналы.

Светошумовые гранаты силовики кидали в толпу, пишет Белсат.

Силовики оцепили площадь и разгоняют митингующих.

Несмотря на это люди остаются на площади и скандируют «Один за все и все за одного» и «За что убили Рому (Бондаренко — прим.)?»

Перед тем, как на площадь прибыли ОМОНовцы, там собрались тысячи людей, пишет Белсат.

Они зажгли бело-красно-белые фаеры.