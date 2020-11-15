Друзья и родственники водителя Mitsubishi Евгения Буряка, пострадавшего в ДТП на проспекте Героев Украины 11 ноября, просят помочь в лечении мужчины. Они также просят очевидцев аварии связаться с ними.

Пост о помощи опубликован в социальной сети Facebook.

— У Жени перелом таза, кресца поясничного отдела, несколько рёбер, забой внутренних органов брюшной полости, черепно-мозговая травма, куча ушибов и ссадин. Если вы что-то видели или снимали, или знаете ещё какую либо информацию напишите жене — Насте Буряк, — написала подруга семьи.

Карта для сбора средств для лечения Евгения Буряка 5168757347623565 (Анастасия Буряк)

Напомним, 11 ноября, в результате ДТП водитель BMW столкнулся с Mitsubishi, после чего сбежал с места происшествия. По информации издания «Новости-N», судя по найденным в авто документам, BMW принадлежит депутату Николаевского областного совета Владиславу Белаве.