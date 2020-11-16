В Украине за минувшие сутки, 15 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили к 9 тысяч 832 человек. Также известно, что вчера 2 тысячи 753 пациента выздоровели, и 94 — умерли от осложнений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за минувшие сутки госпитализировали 1 тысячу 100 человек. В воскресенье провели 33 тысячи 486 тестов на выявление COVID-19.

Больше всего инфицированных коронавирусом за последние сутки обнаружили в городе Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях. Всего же за все время пандемии в Украине коронавирусное заболевание подтвердили у 545 тысяч 689 человек.

Напомним, у министра здравоохранения Максима Степанова подтвердили коронавирус. Глава министерства пошел на самоизоляцию после подтверждения диагноза.