Многократный призер чемпионатов Украины и других национальных турниров среди девушек биатлонистка Алина Мирошниченко попала в аварию, в результате которой получила серьезную травму — перелом позвоночника.

Об этом сообщила призер Олимпийских игр и вице-президент «ДЮФШ Европа Прилуки» Валентина Цербе-Несина в Facebook.

19-летняя девушка находилась на пассажирском сиденье, когда автомобиль в селе Токари Сумской области перевернулся и протаранил забор. Водитель не пострадал.

У спортсменки был диагностирован перелом позвоночника, в связи с чем ей провели операцию. Девушка все еще не чувствует ног.

Эта авария может поставить крест на ее спортивной карьере. Сейчас семья биатлонистки собирает деньги на реабилитацию девушки.

Напомним, что на автодороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» возле села Белоусовка Вознесенского района произошло ДТП с участием грузового автомобиля Renault под управлением 47-летнего мужчины, и микроавтобуса Volkswagen.