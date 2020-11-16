Новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от осложнений коронавирусной болезни.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Молоток в Facebook.

— Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так, - написал Игорь Молоток.

При этом 31 октября самовыдвиженец Луговой сообщал в соцсетях, что его состояние стабилизировалось и отметил, что предвыборный процесс был для него нелегким из-за болезни.

Отметим, что по результатам Конотопской территориальной избирательной комиссии Александр Луговой получил 7332 голосов избирателей и набрал 37%. В борьбе за пост городского головы он более чем тысячу голосов обошел Артема Семенихина из политической партии Всеукраинское объединение «Свобода».

Напомним, 9 ноября мэр Сенкевич сообщил, что заразился COVID-19 и будет находиться дома на самоизоляции. Однако на следующий день его госпитализировали в городскую больницу №1.