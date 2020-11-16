Служба безопасности Украины блокировала контрабанду 5,4 килограмма уникального янтаря-сырца крупных фракций в одну из арабских стран.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что жители Ровенской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива. Дельцы скупали незаконно добытый камень в северных районах Ровенской области», - сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники СБ Украины, в частности, задокументировали, что житель Ровно пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта "Борисполь" 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 граммов.

«Такие камни являются эксклюзивными и стоимость каждого определяется индивидуально. Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США», - говорится в сообщении.

Сейчас янтарь изъят и направлен для проведения соответствующего исследования. После экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась сотрудниками УСБУ в Ровенской области совместно с Киевской таможней.