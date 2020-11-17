В городе Селидово Донецкой области пьяный военнослужащий пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным ведомства, утром 15 ноября 2020 года несовершеннолетняя местная жительница провела на работу мать и направилась домой. По дороге она заметила, что за ней идет мужчина в камуфляжной одежде. Девушка зашла в подъезд, однако открыть дверь квартиры не успела, так как незнакомый мужчина ее догнал и втолкнул в помещение, где пытался изнасиловать.

На помощь девочке прибежала бабушка, которой потерпевшая успела позвонить, поэтому завершить преступление нападающему не удалось.

Отмечается, что под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры 32-летнему военнослужащему сообщено о подозрении в законченном покушении на изнасилование несовершеннолетней (часть 2 статьи 15, часть 3 статьи 152 УК Украины).

Военнослужащий, находившийся на том момент в состоянии алкогольного опьянения, был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Максимальное наказание по указанным статьям — до 12 лет лишение свободы.

Напомним, Корабельный районный суд Николаева приговорил мужчину, который пьяным изнасиловал 13-летнюю девушку, к 14 годам тюрьмы.