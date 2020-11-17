Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства смертельного ДТП с участием патрульного в Полтаве.

Об єтом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, вечером 16 ноября патрульный за рулем служебного автомобиля «Skoda Rapid», совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался в карете скорой помощи. Следователи ГБР безотлагательно выехали на место происшествия и обеспечили проведение первоочередных следственных действий.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство, назначен ряд специальных экспертиз.

Напомним, 11 ноября, в результате ДТП водитель BMW столкнулся с Mitsubishi, после чего сбежал с места происшествия. По информации издания «Новости-N», судя по найденным в авто документам, BMW принадлежит депутату Николаевского областного совета Владиславу Белаве.