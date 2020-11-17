Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства смертельного ДТП с участием патрульного в Полтаве.
Об єтом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, вечером 16 ноября патрульный за рулем служебного автомобиля «Skoda Rapid», совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть.
Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался в карете скорой помощи. Следователи ГБР безотлагательно выехали на место происшествия и обеспечили проведение первоочередных следственных действий.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство, назначен ряд специальных экспертиз.
Напомним, 11 ноября, в результате ДТП водитель BMW столкнулся с Mitsubishi, после чего сбежал с места происшествия. По информации издания «Новости-N», судя по найденным в авто документам, BMW принадлежит депутату Николаевского областного совета Владиславу Белаве.
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Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства смертельного ДТП с участием патрульного в Полтаве.
Об єтом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, вечером 16 ноября патрульный за рулем служебного автомобиля «Skoda Rapid», совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть.
Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался в карете скорой помощи. Следователи ГБР безотлагательно выехали на место происшествия и обеспечили проведение первоочередных следственных действий.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство, назначен ряд специальных экспертиз.
Напомним, 11 ноября, в результате ДТП водитель BMW столкнулся с Mitsubishi, после чего сбежал с места происшествия. По информации издания «Новости-N», судя по найденным в авто документам, BMW принадлежит депутату Николаевского областного совета Владиславу Белаве.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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