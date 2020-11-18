В зоне боевых действий на Донбассе 17 ноября боевики два раза нарушили режим «всеобъемлющего перемирия». Обошлось без жертв и ранений среди украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Так, вблизи Новотроицкого боевики открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в районе Шумов — из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии столкновения не зафиксировано.
С начала «перемирия» (27 июля) и до вечера 16 ноября включительно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 2 тысячи 425 нарушений режима тишины, в частности 968 взрывов, 49 неопределенных боеприпасов, 30 вспышек дульного пламени, 26 осветительных ракет и 1 352 очереди и выстрелы.
В ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считают как один факт нарушения.
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В зоне боевых действий на Донбассе 17 ноября боевики два раза нарушили режим «всеобъемлющего перемирия». Обошлось без жертв и ранений среди украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Так, вблизи Новотроицкого боевики открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в районе Шумов — из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии столкновения не зафиксировано.
С начала «перемирия» (27 июля) и до вечера 16 ноября включительно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 2 тысячи 425 нарушений режима тишины, в частности 968 взрывов, 49 неопределенных боеприпасов, 30 вспышек дульного пламени, 26 осветительных ракет и 1 352 очереди и выстрелы.
В ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считают как один факт нарушения.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов