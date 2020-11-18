Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, вблизи Новотроицкого боевики открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в районе Шумов — из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии столкновения не зафиксировано.