СБУ блокировала нелегальный механизм поставки на «Львовскую железную дорогу» некачественных российских запчастей. Запчасти ввозились в Украину через оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Механизм, по данным правоохранителей, был организован при содействии должностных лиц регионального филиала УЗ и действовал в течение 2019-2020 годов. Среди запчастей, которые поставлялись на железную дорогу, были вообще непригодны для использования.

«Своими действиями фигуранты не только нанесли значительных экономических убытков «Укрзализныци», но и создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли», — пояснили в СБУ.

Также подозревается, что путем реализации этого механизма могли финансироваться террористические организации «ЛНР» и «ДНР».

Правоохранители возбудили дело по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Сейчас во Львове и Киеве проходят обыски у должностных лиц УЗ и в офисах коммерческих структур поставщиков.

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