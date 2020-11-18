Злоумышленник, находящийся под стражей в СИЗО, в интернете размещал объявления о продаже автомобилей, требуя от потенциальных покупателей деньги за якобы доставку, а, получая их, исчезал. Сумма нанесенных потерпевшим убытков составляет почти 80 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Злоумышленник, который находится в Николаевском следственном изоляторе, используя легальные интернет-площадки и создавая фейковые аккаунты, размещал объявления о продаже несуществующих автомобилей по значительно заниженным ценам. Под предлогом доставки авто к месту встречи с покупателем мошенник требовал перевода на счет его мобильного телефона средств якобы на горючее, и таким образом завладевал деньгами доверчивых граждан.

В ходе проведенных киберполицией с работниками СИЗО мероприятий у злоумышленника изъяли мобильный телефон и сим-карты. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Уже установлены лица, которые пострадали от преступных действий мошенника. Устанавливаются другие пострадавшие.

Решается вопрос о сообщении аферисту о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Мошеннику грощит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.