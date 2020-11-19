Сегодня днем, 19 ноября, на пересечении проспекта Центрального и улицы Инженерной произошла авария с участием трех автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции охраны в Николаевской области.

Сообщается, что выбраться из автомобилей пострадавшим помог наряд полиции охраны.

— Ми стояли в 100 метрах от места, где произошло ДТП. Услышали скрип шин, затем громкий удар. Поняли, что произошло авария. Не долго думая, мы с напарником направились туда, - рассказал полицейский Артем Федченко.

По предварительным данным, женщина на Suzuki Grand Vitara не пропустила на перекрестке Ваз-2110. В результате в ДТП попал еще один автомобиль — такси Daewoo Nexia.

— Ми увидели мужчину в машине, который не мог самостоятельно выбраться. Мы с напарником достали его. У него был перелом левой руки и голова в крови. Он был в шоковом состоянии. Не смог даже сказать откуда и куда ехал. Другим участникам аварии мы также помогли. У женщины была разбита голова. Еще два человека получили травмы, - сказал младший инспектор Александр Габерштро.

На место вызвали карету скорой помощи. Обстоятельства аварии будут выяснять патрульные полицейские, прибывшие на место аварии.

Напомним, что 16 августа, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали двое пешеходов — 35-летняя женщина с 17-летней дочерью.