Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего депутата Одесского горсовета, экс-члена «Партии регионов» Олега Маркова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Его подозревают в контрабанде золотых изделий, представляющих историческую ценность.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном перемещении через границу России культурных ценностей в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Источник ТАСС рассказал, что Олег Марков был задержан на территории одного из бизнес-центров в центре Москвы по подозрению в сбыте золотых изделий периода Железного века.

«Московский комсомолец» без ссылки на источник сообщает, что экс-депутата задержали в отделении банка на территории «Москвы-сити», где он должен был передать товар покупателю. По информации газеты, у Маркова изъяли амфору, медальон с изображением античных героев и золотые пластины в виде оленя и льва, принадлежавшие древним скифам. Их стоимость может составлять сотни тысяч евро.

Олег Марков — брат экс-главы украинской партии «Родина» Игоря Маркова. Он был депутатом горсовета Одессы VI созыва от Партии регионов. В 2013 году его брата Игоря арестовали в Одессе по обвинению в хулиганстве по обвинению в избиении участников митинга против открытия памятника Екатерине, которое произошло в 2007 году. После этого и вызова на допрос по делу о штурме УМВД в Одессе в октябре 2013 года Олег Марков уехал из Украины. Его объявили в розыск за участие в массовых беспорядках, но Россия отказалась выдать его Киеву.