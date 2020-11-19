Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего депутата Одесского горсовета, экс-члена «Партии регионов» Олега Маркова.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Его подозревают в контрабанде золотых изделий, представляющих историческую ценность.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном перемещении через границу России культурных ценностей в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).
Источник ТАСС рассказал, что Олег Марков был задержан на территории одного из бизнес-центров в центре Москвы по подозрению в сбыте золотых изделий периода Железного века.
«Московский комсомолец» без ссылки на источник сообщает, что экс-депутата задержали в отделении банка на территории «Москвы-сити», где он должен был передать товар покупателю. По информации газеты, у Маркова изъяли амфору, медальон с изображением античных героев и золотые пластины в виде оленя и льва, принадлежавшие древним скифам. Их стоимость может составлять сотни тысяч евро.
Олег Марков — брат экс-главы украинской партии «Родина» Игоря Маркова. Он был депутатом горсовета Одессы VI созыва от Партии регионов. В 2013 году его брата Игоря арестовали в Одессе по обвинению в хулиганстве по обвинению в избиении участников митинга против открытия памятника Екатерине, которое произошло в 2007 году. После этого и вызова на допрос по делу о штурме УМВД в Одессе в октябре 2013 года Олег Марков уехал из Украины. Его объявили в розыск за участие в массовых беспорядках, но Россия отказалась выдать его Киеву.
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Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего депутата Одесского горсовета, экс-члена «Партии регионов» Олега Маркова.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Его подозревают в контрабанде золотых изделий, представляющих историческую ценность.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном перемещении через границу России культурных ценностей в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).
Источник ТАСС рассказал, что Олег Марков был задержан на территории одного из бизнес-центров в центре Москвы по подозрению в сбыте золотых изделий периода Железного века.
«Московский комсомолец» без ссылки на источник сообщает, что экс-депутата задержали в отделении банка на территории «Москвы-сити», где он должен был передать товар покупателю. По информации газеты, у Маркова изъяли амфору, медальон с изображением античных героев и золотые пластины в виде оленя и льва, принадлежавшие древним скифам. Их стоимость может составлять сотни тысяч евро.
Олег Марков — брат экс-главы украинской партии «Родина» Игоря Маркова. Он был депутатом горсовета Одессы VI созыва от Партии регионов. В 2013 году его брата Игоря арестовали в Одессе по обвинению в хулиганстве по обвинению в избиении участников митинга против открытия памятника Екатерине, которое произошло в 2007 году. После этого и вызова на допрос по делу о штурме УМВД в Одессе в октябре 2013 года Олег Марков уехал из Украины. Его объявили в розыск за участие в массовых беспорядках, но Россия отказалась выдать его Киеву.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов