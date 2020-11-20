В Белграде в пятницу утром в результате осложнений, вызванных заражением коронавирусом, в возрасте 90 лет скончался патриарх Сербской православной церкви Ириней.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на РТС.

Патриарх Ириней был госпитализирован в военный госпиталь «Карабурма» 4 ноября после того, как в ходе очередного тестирования у него было подтверждено наличие коронавируса. В четверг общее состояние здоровья патриарха ухудшилось, его пришлось интубировать.

Президент Сербии Александар Вучич в своем профиле в Instagram написал, что для него «было честью знать патриарха».

— Такие люди, как вы, никогда не уходят, — написал Александар Вучич.

Ириней был избран патриархом Сербской православной церкви в январе 2010 года. Он принимал активное участие во внутренней и международной политике Сербии.

Напомним, в Николаеве от коронавируса умер священник из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата.