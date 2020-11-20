В оккупированном Донецке на угольной шахте имени Александра Скочинского обнаружили тело одного из шахтеров, находившихся под завалами с 17 ноября, еще трех горняков ищут.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на оккупационную администрацию.

Тело горняка нашли ночью в 1:45 20 ноября во время спасательной операции в лаве. Остается неизвестной судьба еще трех шахтеров, которые были заблокированы под землей трое суток.

Пожар в конвейерном штреке лавы шахты имени Скочинского в оккупированном Донецке возник в 5 утра 17 ноября, позже произошел взрыв метановоздушной смеси.

Подконтрольная России группировка ДНР сообщала о невозможности спасательных работ под землей в течение более чем двух суток из-за высокой загазованности выработки.

Напомним, на шахте «Схидкарбон» в населенном пункте Юрьевка в оккупированной Луганской области, 25 апреля произошел взрыв. В результате чего погибли по меньшей мере 4 человека.