В оккупированном Донецке на угольной шахте имени Александра Скочинского обнаружили тело одного из шахтеров, находившихся под завалами с 17 ноября, еще трех горняков ищут.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на оккупационную администрацию.
Тело горняка нашли ночью в 1:45 20 ноября во время спасательной операции в лаве. Остается неизвестной судьба еще трех шахтеров, которые были заблокированы под землей трое суток.
Пожар в конвейерном штреке лавы шахты имени Скочинского в оккупированном Донецке возник в 5 утра 17 ноября, позже произошел взрыв метановоздушной смеси.
Подконтрольная России группировка ДНР сообщала о невозможности спасательных работ под землей в течение более чем двух суток из-за высокой загазованности выработки.
Напомним, на шахте «Схидкарбон» в населенном пункте Юрьевка в оккупированной Луганской области, 25 апреля произошел взрыв. В результате чего погибли по меньшей мере 4 человека.
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В оккупированном Донецке на угольной шахте имени Александра Скочинского обнаружили тело одного из шахтеров, находившихся под завалами с 17 ноября, еще трех горняков ищут.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на оккупационную администрацию.
Тело горняка нашли ночью в 1:45 20 ноября во время спасательной операции в лаве. Остается неизвестной судьба еще трех шахтеров, которые были заблокированы под землей трое суток.
Пожар в конвейерном штреке лавы шахты имени Скочинского в оккупированном Донецке возник в 5 утра 17 ноября, позже произошел взрыв метановоздушной смеси.
Подконтрольная России группировка ДНР сообщала о невозможности спасательных работ под землей в течение более чем двух суток из-за высокой загазованности выработки.
Напомним, на шахте «Схидкарбон» в населенном пункте Юрьевка в оккупированной Луганской области, 25 апреля произошел взрыв. В результате чего погибли по меньшей мере 4 человека.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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