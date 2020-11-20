Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность Ужгородского городского головы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра. Злоумышленник привлек к сделке председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос.

В рамках уголовного производства, начатого по статье 160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали фигуранта, согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, во время передачи денежных средств за подкуп нескольких десятков голосов. СБ Украины проверяет имеющуюся информацию о существовании так называемой «сетки» в пользу этого кандидата в других районах города. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Операция по разоблачению проводилась совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины заявила о задержании в Запорожье и Киеве организаторов российских ботоферм, которые пытались повлиять на электоральные настроения украинцев.