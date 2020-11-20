Сегодня, 20 ноября, в Слободском районе Харькова взорвалась граната, в результате чего мужчине ампутировало руку.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области в своем Телеграм-канале.
— 20 ноября в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Заявительница рассказала, что в квартиру, расположенную на проспекте Гагарина, пришел ее бывший муж и угрожает гранатой, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительным данным, в результате происшествия мужчине ампутировало руку. Больше никто из граждан не пострадал. В квартире находится сестра заявительницы и ребенок 5 лет.
— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение КОРД, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория. В действие введена специальная полицейская операция Гром, — добавили в пресс-службе.
Полиция сейчас выясняет все обстоятельства и детали происшествия.
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Сегодня, 20 ноября, в Слободском районе Харькова взорвалась граната, в результате чего мужчине ампутировало руку.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области в своем Телеграм-канале.
— 20 ноября в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Заявительница рассказала, что в квартиру, расположенную на проспекте Гагарина, пришел ее бывший муж и угрожает гранатой, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительным данным, в результате происшествия мужчине ампутировало руку. Больше никто из граждан не пострадал. В квартире находится сестра заявительницы и ребенок 5 лет.
— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение КОРД, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория. В действие введена специальная полицейская операция Гром, — добавили в пресс-службе.
Полиция сейчас выясняет все обстоятельства и детали происшествия.
Напомним, в Киеве мужчина подорвал себя гранатой.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов