Сегодня, 20 ноября, в Слободском районе Харькова взорвалась граната, в результате чего мужчине ампутировало руку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в своем Телеграм-канале.

— 20 ноября в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Заявительница рассказала, что в квартиру, расположенную на проспекте Гагарина, пришел ее бывший муж и угрожает гранатой, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, в результате происшествия мужчине ампутировало руку. Больше никто из граждан не пострадал. В квартире находится сестра заявительницы и ребенок 5 лет.

— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение КОРД, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория. В действие введена специальная полицейская операция Гром, — добавили в пресс-службе.

Полиция сейчас выясняет все обстоятельства и детали происшествия.

Напомним, в Киеве мужчина подорвал себя гранатой.